Angelika Niebler hat die wohl größte Krise ihrer politischen Karriere weggelächelt. Als die CSU-Europaabgeordnete noch befürchten musste, dass ihr das Parlament die Immunität entzieht, postete sie auf Instagram ein Bibelzitat zu Christi Himmelfahrt. Als sie das Votum Mitte Mai überstanden hatte und damit die beabsichtigten Betrugsermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) gegen sie vom Tisch waren, spulte die stellvertretende Vorsitzende ihrer Partei einfach weiter ihr Programm ab: Besuch bei der Europäischen Weltraumagentur, Termin mit Friedrich Merz im Bundeskanzleramt, Ausschuss-Sitzungen, Lobby-Treffen. Immer mit einem Lächeln für die Kameras.