Die Wege der Entscheidungsfindung in der Europäischen Union sind lang und kompliziert. So kommt es, dass die EU erst am 1. Dezember, ein halbes Jahr nach den Europawahlen, eine neue Kommission haben wird – eine Exekutive also, die Gesetze auf den Weg bringt und über die Einhaltung der europäischen Verträge wacht.