Freundschaftsbrücke ohne Freundschaft

Estland als nächstes Opfer Russlands? Das sehen die Menschen in dem Nato-Frontstaat ganz anders. Ein Besuch an der Grenze.

Von Viktoria Großmann
11. Februar 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Eerik Purgel steht auf der Freundschaftsbrücke im estnischen Narva und erklärt, dass es hier keine Freundschaft mehr gibt. Nicht einmal die leiseste Zusammenarbeit vonseiten seiner russischen Kollegen auf der anderen Seite der Betonpoller – etwa bei der Verfolgung von Drogenschmugglern. Es sind mindestens zehn Grad minus, wie seit Wochen. Narva ist verschneit und das, was man vom russischen Ivangorod auf der anderen Flussseite sehen kann, ebenso. 

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.