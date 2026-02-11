Eerik Purgel steht auf der Freundschaftsbrücke im estnischen Narva und erklärt, dass es hier keine Freundschaft mehr gibt. Nicht einmal die leiseste Zusammenarbeit vonseiten seiner russischen Kollegen auf der anderen Seite der Betonpoller – etwa bei der Verfolgung von Drogenschmugglern. Es sind mindestens zehn Grad minus, wie seit Wochen. Narva ist verschneit und das, was man vom russischen Ivangorod auf der anderen Flussseite sehen kann, ebenso.