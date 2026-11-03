Folge 1: Jäger der verlorenen Asche – In Buenos Aires hört Christoph Gurk das erste Mal von den verschwundenen Überresten. Er nimmt Kontakt auf zur Familie Honecker und trifft einen Mann, der unverhofft konfrontiert wird mit der Erinnerung an den DDR-Diktator.

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Folge 2: Santiago de Chile, einfach– 1993 reist Erich Honecker ins Exil nach Chile. Bestattet werden aber will er in Deutschland, in Berlin, oder noch besser: Seiner geliebten Heimat, dem Saarland. Wieso klappt das nicht?

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Folge 3: Amor con amor se paga – Eine Liebesgeschichte erklärt, wieso Erich Honecker am Ende seines Lebens in Chile Zuflucht gefunden hat. Und endlich stellt sich heraus, wer Honeckers Asche am Zentralfriedhof in Santiago abgeholt hat.

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Folge 4: Wildfang – Christoph Gurk findet einen geheimnisvollen Stein, der an den letzten Hirsch des begeisterten Jägers Erich Honecker erinnert. Und bekommt Kontakt zu einem Mann, der vielleicht die Asche haben könnte.

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Folge 5: Strohblumenmuster – Honeckers ehemaliger Anwalt erzählt von Honeckers gescheiterten Prozess in Deutschland. Und in Santiago de Chile gibt es Enttäuschungen, Überraschungen – und eine neue Spur.

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Folge 6: La Oma – In Chile versucht Christoph Gurk, doch noch den Enkel von Erich Honecker aufzuspüren. Er spricht mit ehemaligen Nachbarn Honeckers und landet dann doch wieder: Im Saarland.

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