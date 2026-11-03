Erichs Asche
Alle Episoden im Überblick
Folge 1: Jäger der verlorenen Asche – In Buenos Aires hört Christoph Gurk das erste Mal von den verschwundenen Überresten. Er nimmt Kontakt auf zur Familie Honecker und trifft einen Mann, der unverhofft konfrontiert wird mit der Erinnerung an den DDR-Diktator.
Ab 12. November kostenlos hören
Folge 2: Santiago de Chile, einfach– 1993 reist Erich Honecker ins Exil nach Chile. Bestattet werden aber will er in Deutschland, in Berlin, oder noch besser: Seiner geliebten Heimat, dem Saarland. Wieso klappt das nicht?
Ab 12. November mit SZ Plus-Abo
Folge 3: Amor con amor se paga – Eine Liebesgeschichte erklärt, wieso Erich Honecker am Ende seines Lebens in Chile Zuflucht gefunden hat. Und endlich stellt sich heraus, wer Honeckers Asche am Zentralfriedhof in Santiago abgeholt hat.
Ab 12. November mit SZ Plus-Abo
Folge 4: Wildfang – Christoph Gurk findet einen geheimnisvollen Stein, der an den letzten Hirsch des begeisterten Jägers Erich Honecker erinnert. Und bekommt Kontakt zu einem Mann, der vielleicht die Asche haben könnte.
Ab 12. November mit SZ Plus-Abo
Folge 5: Strohblumenmuster – Honeckers ehemaliger Anwalt erzählt von Honeckers gescheiterten Prozess in Deutschland. Und in Santiago de Chile gibt es Enttäuschungen, Überraschungen – und eine neue Spur.
Ab 12. November mit SZ Plus-Abo
Folge 6: La Oma – In Chile versucht Christoph Gurk, doch noch den Enkel von Erich Honecker aufzuspüren. Er spricht mit ehemaligen Nachbarn Honeckers und landet dann doch wieder: Im Saarland.
Ab 12. November mit SZ Plus-Abo
Über den Host
Christoph Gurk ist Reporter und Redakteur im Podcast-Team der Süddeutschen Zeitung. Geboren am 3. Oktober, als dieser noch nicht der Tag der Deutschen Einheit war. Ethnologiestudium in München und Buenos Aires, danach Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule.
Freie Reportagen aus Afrika, Asien, Nord- und immer wieder Lateinamerika. Daneben Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und Mitgründer der Podcastfirma „Kugel und Niere“.
Seit 2016 bei der Süddeutschen Zeitung: Erst im Wirtschaftsressort, dann sechs Jahre als Lateinamerika-Korrespondent in Buenos Aires.
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Weidelland – Die AfD und ihr Weg zur Macht
Die Kiste – Auf der Suche nach einer geheimen Liebe
Aschau – Ein Dorf sucht einen Mörder
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Folge 1
Jäger der verlorenen Asche
In Buenos Aires hört Christoph Gurk das erste Mal von der verschwundenen Asche von Erich Honecker. Er macht sich auf die Suche: Im Internet findet er Kontakt zu einem nahen Angehörigen. Und im Saarland trifft er einen Mann, der ganz unverhofft vor der schwierigen Frage steht, wie man eigentlich umgehen soll mit der Erinnerung an den DDR-Diktator.
Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr.
Folge 2
Santiago de Chile, einfach
Am 13. Januar 1993 steigt Erich Honecker in ein Flugzeug Richtung Südamerika. Es ist das letzte Mal, dass er Deutschland lebend sieht. Und nicht einmal als Toter kehrt er zurück, obwohl das eigentlich sein Wunsch ist: Denn ausgerechnet der DDR-Diktator ist tief im Westen verwurzelt, in seiner Heimat im Saarland, wo er zum Widerstandskämpfer gegen die Nazis wurde.
Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr.
Folge 3
Amor con amor se paga
In Dresden stößt Christoph Gurk auf eine doppelte Liebesgeschichte – und findet eine Antwort auf die Frage, wieso ausgerechnet Chile Honecker am Ende seines Lebens Zuflucht gewährt hat. Und dann schickt der Friedhof in Santiago de Chile Dokumente, die verraten, wer die Asche von Erich Honecker abgeholt hat.
Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr.
Folge 4
Wildfang
Die Kontaktaufnahme mit Honeckers Erben bleibt schwierig. Dafür hat Christoph Gurk eine Vermutung, wer der geheimnisvolle „Freund der Familie“ sein könnte, bei dem die Asche angeblich steht. Und in der Schorfheide, dem persönlichen Jagdrevier des DDR-Diktators, stößt er auf einen rätselhaften Gedenkstein. Wer hat ihn dort aufgestellt? Und warum?
Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr.
Folge 5
Strohblumenmuster
Honeckers ehemaliger Anwalt berichtet von dem Tauziehen um den DDR-Diktator nach dem Mauerfall, ebenso wie über den missglückten Prozess gegen ihn in Deutschland. Und in Santiago trifft Christoph Gurk einen engen Freund von Erich Honecker, der nicht nur die besten Erinnerungen an die DDR und das Diktatorenpaar hat, sondern auch eine neue heiße Spur.
Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr.
Folge 6
La Oma
Die Suche nach der Asche wird für Christoph Gurk zunehmend zur Obsession. Er fährt nach Valparaiso, um den Enkel von Erich Honecker aufzuspüren. Ein paar ehemalige Nachbarn erzählen von ihrer Zeit mit dem ehemaligen DDR-Diktator und seiner Frau. Und auf einer letzten Reise ins Saarland geht es um eine Antwort auf die Frage, was nun bleiben soll von Erich Honecker.
Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr.