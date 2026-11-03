Erichs Asche

Meine Suche nach dem letzten deutschen Diktator

9. November 2026

Erich Honecker ist fast zwei Jahrzehnte lang der mächtigste Mann der DDR. Er baut das andere Deutschland mit auf, mauert es ein und sorgt gleichzeitig für dessen Anerkennung in der Welt.

Foto: IMAGO/United Archives / Valdmanis; imago/IMAGO/United Archives
Foto: IMAGO/United Archives / Valdmanis; imago/IMAGO/United Archives

Doch dann kommt die Wende, und aus dem Diktator von einst wird eine Witzfigur, schließlich sogar eine Randnotiz der Geschichte. 

Es gibt heute kein Grab von Erich Honecker. Und man weiß nicht mal, wo seine Asche geblieben ist. Aber Gerüchte besagen: Die Urne muss irgendwo in Chile stehen.

Foto: IMAGO/Nikolai Malyshev; imago/IMAGO/ITAR-TASS
Foto: IMAGO/Nikolai Malyshev; imago/IMAGO/ITAR-TASS

Als Christoph Gurk, früher Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Lateinamerika, davon erfährt, beschließt er, sich auf die Suche zu machen. 

Er reist in Honeckers Heimat im Saarland, ebenso wie in sein letztes Zuhause in Santiago de Chile. Er trifft alte Freunde und erbitterte Feinde – und stößt auf Geheimnisse und Überraschungen.

Foto: imago stock&people, via www.imago-images.de/IMAGO/Günter Schneider
Foto: imago stock&people, via www.imago-images.de/IMAGO/Günter Schneider

Honecker, das wird schnell klar, war viel mehr als ein dröger Diktator. Und er steht für unseren verqueren und zunehmend auch gefährlichen Umgang mit der jüngeren deutschen Geschichte. 

Wie halten wir es also mit dem Erbe der DDR? 

Und: Wo zur Hölle ist denn nun die Asche von Erich Honecker?

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Folge 1

Jäger der verlorenen Asche

In Buenos Aires hört Christoph Gurk das erste Mal von der verschwundenen Asche von Erich Honecker. Er macht sich auf die Suche: Im Internet findet er Kontakt zu einem nahen Angehörigen. Und im Saarland trifft er einen Mann, der ganz unverhofft vor der schwierigen Frage steht, wie man eigentlich umgehen soll mit der Erinnerung an den DDR-Diktator.

Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr. 

Folge 2

Santiago de Chile, einfach

Am 13. Januar 1993 steigt Erich Honecker in ein Flugzeug Richtung Südamerika. Es ist das letzte Mal, dass er Deutschland lebend sieht. Und nicht einmal als Toter kehrt er zurück, obwohl das eigentlich sein Wunsch ist: Denn ausgerechnet der DDR-Diktator ist tief im Westen verwurzelt, in seiner Heimat im Saarland, wo er zum Widerstandskämpfer gegen die Nazis wurde.

Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr. 

Folge 3

Amor con amor se paga

In Dresden stößt Christoph Gurk auf eine doppelte Liebesgeschichte – und findet eine Antwort auf die Frage, wieso ausgerechnet Chile Honecker am Ende seines Lebens Zuflucht gewährt hat. Und dann schickt der Friedhof in Santiago de Chile Dokumente, die verraten, wer die Asche von Erich Honecker abgeholt hat.

Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr. 

Folge 4

Wildfang

Die Kontaktaufnahme mit Honeckers Erben bleibt schwierig. Dafür hat Christoph Gurk eine Vermutung, wer der geheimnisvolle „Freund der Familie“ sein könnte, bei dem die Asche angeblich steht. Und in der Schorfheide, dem persönlichen Jagdrevier des DDR-Diktators, stößt er auf einen rätselhaften Gedenkstein. Wer hat ihn dort aufgestellt? Und warum?

Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr. 

Folge 5

Strohblumenmuster

Honeckers ehemaliger Anwalt berichtet von dem Tauziehen um den DDR-Diktator nach dem Mauerfall, ebenso wie über den missglückten Prozess gegen ihn in Deutschland. Und in Santiago trifft Christoph Gurk einen engen Freund von Erich Honecker, der nicht nur die besten Erinnerungen an die DDR und das Diktatorenpaar hat, sondern auch eine neue heiße Spur.

Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr. 

Folge 6

La Oma

Die Suche nach der Asche wird für Christoph Gurk zunehmend zur Obsession. Er fährt nach Valparaiso, um den Enkel von Erich Honecker aufzuspüren. Ein paar ehemalige Nachbarn erzählen von ihrer Zeit mit dem ehemaligen DDR-Diktator und seiner Frau. Und auf einer letzten Reise ins Saarland geht es um eine Antwort auf die Frage, was nun bleiben soll von Erich Honecker.

Verfügbar ab 12. November, 17 Uhr. 

Host: Christoph Gurk; Produktion und Sounddesign: Carolin Lenk; Redaktion: Antonia Franz; Zusätzliches Sounddesign: Julia Ongyerth; Dramaturgische Beratung: Till Krause; Dokumentation: Redaktionsrecherche des Archivs der Süddeutschen Zeitung; Art Direktion: Felix Hunger; Fotos: Niklas Keller; Redaktion Podcastserien SZ: Vera Schroeder, Gianna Niewel, Helen Krueger-Janson, Patrick Bauer; Produktmanagement: Oliver Neumann

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