Hakan Çelik ist jemand, der heftig nickt, wenn er zuhört, als wüsste er zu Beginn des Satzes immer schon, was sein Gegenüber ihm sagen will, worauf es hinausläuft. Als Çelik zum Beispiel im Mai dieses Jahres in seiner anatolischen Kleinstadt im Fernsehen sah, dass die Polizei die Zentrale seiner Partei in Ankara stürmte, der CHP, der damals größten Oppositionspartei, war ihm schnell klar, was sie nun tun müssten, um die türkische Demokratie zu retten. Oder besser das, was von ihr geblieben ist.