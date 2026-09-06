Neue Partei, neues Glück

Die neue Parteizentrale der Yeni Parti am Rand von Ankara.
Die neue Parteizentrale der Yeni Parti am Rand von Ankara.
Die neue Parteizentrale der Yeni Parti am Rand von Ankara.

In der Türkei haben so viele immer wieder von einem Land ohne Erdoğan geträumt, und mussten doch zusehen, wie die Demokratie bis zur Unkenntlichkeit verblasste. Jetzt ist da eine neue Oppositionspartei. Und wieder hoffen sie.

Von Raphael Geiger (Text und Fotos)
6. September 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Hakan Çelik ist jemand, der heftig nickt, wenn er zuhört, als wüsste er zu Beginn des Satzes immer schon, was sein Gegenüber ihm sagen will, worauf es hinausläuft. Als Çelik zum Beispiel im Mai dieses Jahres in seiner anatolischen Kleinstadt im Fernsehen sah, dass die Polizei die Zentrale seiner Partei in Ankara stürmte, der CHP, der damals größten Oppositionspartei, war ihm schnell klar, was sie nun tun müssten, um die türkische Demokratie zu retten. Oder besser das, was von ihr geblieben ist.

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