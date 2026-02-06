Eigentlich war der Fall Epstein abgeschlossen. Zumindest juristisch. Es war Donald Trump, der die Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein danach zum Thema gemacht hat. Im Wahlkampf versprach er zunächst, alles zu veröffentlichen. Als er wieder im Amt war, spielte Trump die Bedeutung der Akten, in denen er selbst vorkommt, jedoch herunter. Dafür forderten seine Gegner die Veröffentlichung. Sie vermuteten Brisantes über den Präsidenten.