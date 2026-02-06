Epstein-Akten

Was in dem neuen Datensatz steht: ein Überblick

Mehr als drei Millionen Dokumente: Die Ermittlungsakten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sind längst nicht ausgewertet. Doch sie bringen weitere prominente Persönlichkeiten in eine unbequeme Lage.

Von Charlotte Walser
6. Februar 2026

Eigentlich war der Fall Epstein abgeschlossen. Zumindest juristisch. Es war Donald Trump, der die Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein danach zum Thema gemacht hat. Im Wahlkampf versprach er zunächst, alles zu veröffentlichen. Als er wieder im Amt war, spielte Trump die Bedeutung der Akten, in denen er selbst vorkommt, jedoch herunter. Dafür forderten seine Gegner die Veröffentlichung. Sie vermuteten Brisantes über den Präsidenten.

