Ein Feld im US-Bundesstaat Indiana, hundert Kilometer östlich von Chicago. Hier wuchsen einmal Mais und Sojabohnen. Heute ragen fensterlose schwarze Hallen aus matschigem Boden auf, an den Außenwänden kleben rätselhafte Nummern, 201, 203, 204. Wo früher Nahrung angebaut wurde, wird jetzt der Mensch überflüssig gemacht. Hier, nahe dem Örtchen New Carlisle, baut Amazon ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz (KI).