Der Staat? Muss weg

Demokratie? Braucht keiner

Freiheit? Ist eine Pizzeria auf dem Mars

Die Tech-Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Peter Thiel eint ein Ziel: die Entfesselung der Technologie. Das Gift ihrer politischen Fantasien ist längst in unsere Mitte eingesickert.

Der Staat? Muss weg
Demokratie? Braucht keiner
Freiheit? Ist eine Pizzeria auf dem Mars

Die Tech-Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Peter Thiel eint ein Ziel: die Entfesselung der Technologie. Das Gift ihrer politischen Fantasien ist längst in unsere Mitte eingesickert.

Von Ann-Kathrin Nezik; Collagen: Niklas Keller, Felix Hunger
10. Juli 2026 | Lesezeit: 23 Min.

Ein Feld im US-Bundesstaat Indiana, hundert Kilometer östlich von Chicago. Hier wuchsen einmal Mais und Sojabohnen. Heute ragen fensterlose schwarze Hallen aus matschigem Boden auf, an den Außenwänden kleben rätselhafte Nummern, 201, 203, 204. Wo früher Nahrung angebaut wurde, wird jetzt der Mensch überflüssig gemacht. Hier, nahe dem Örtchen New Carlisle, baut Amazon ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz (KI).

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