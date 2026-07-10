Der Staat? Muss weg
Demokratie? Braucht keiner
Freiheit? Ist eine Pizzeria auf dem Mars
Der Staat? Muss weg
Demokratie? Braucht keiner
Freiheit? Ist eine Pizzeria auf dem Mars
10. Juli 2026 | Lesezeit: 23 Min.
Ein Feld im US-Bundesstaat Indiana, hundert Kilometer östlich von Chicago. Hier wuchsen einmal Mais und Sojabohnen. Heute ragen fensterlose schwarze Hallen aus matschigem Boden auf, an den Außenwänden kleben rätselhafte Nummern, 201, 203, 204. Wo früher Nahrung angebaut wurde, wird jetzt der Mensch überflüssig gemacht. Hier, nahe dem Örtchen New Carlisle, baut Amazon ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz (KI).