Schwer zu sagen, wie man einmal diese elf Wochen zwischen der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten und seiner festlichen Amtseinführung beschreiben wird. Vielleicht als eine Art Commedia dell’Arte, in der alle Augenblicke die absonderlichsten Gestalten auftreten und groteske Dinge ankündigen. Männer und Frauen, von denen man nach und nach erfährt, woher sie kommen: aus den Talkshows und dem Reality-Fernsehen, aus der Welt des Fußballs und des Wrestlings. Frauen und Männer, die von Januar an die USA regieren werden und in gehörigem Maß auch die restliche Welt.