Mexiko
Der Drogenboss ist tot – und das Land in Alarmbereitschaft
Mexiko
Der Drogenboss ist tot – und das Land in Alarmbereitschaft
23. Februar 2026 | Lesezeit: 4 Min.
Fast jeder in Mexiko kannte seinen Namen, zugleich war er ein Phantom. „El Mencho“, mit bürgerlichem Namen Nemesio Oseguera Cervantes, war der womöglich einflussreichste, noch in Freiheit lebende Drogenboss – bis er am Sonntag von Spezialeinheiten des mexikanischen Militärs getötet wurde. Wie der Kopf des mächtigen Jalisco-Kartells aber zuletzt aussah, das wusste niemand, abgesehen von seinen Komplizen, Leibwächtern und vielleicht noch ein paar Ermittlern. Einige der wenigen Fotos von El Mencho stammen aus der Zeit Ende der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre, er war gerade Anfang 20. Damals hatte ihn die US-Polizei ein paar Mal geschnappt – unter anderem, weil er in einer Bar in San Francisco versucht haben soll, mit Heroin zu dealen..