Unter alten Kastanien und alten Schirmen umschwirren wahrscheinlich auch nicht mehr minderjährige Wespen prächtige Eisbecher. Elio hat heute keine Zeit für ein Gespräch. Sein großer Bruder ist schon seit vier Wochen krankgeschrieben, deswegen rennt er, der kleine Bruder, sich die ganze Zeit die Beine in den Bauch. Hat Tommaso immer noch mit dem Meniskus zu tun? Nein, nein: „Jetzt hat er sich das andere Knie auch noch gebrochen.“