Den Anwohnern stellte die Stadt Aufenthaltsmöglichkeiten in einer Schule zur Verfügung.

Der Wohnpark Hochheide mit seinen sechs Hochhäusern wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut. Die modernen Wohnungen in den gut 20-stöckigen Gebäuden waren damals in der Duisburger Arbeiterschaft begehrt. Doch schon in den 1980er Jahren begann der Abstieg des Viertels. Inzwischen sind nur noch drei bewohnt. Viele Bewohner in den verbliebenen Hochhäusern hoffen, dass sie bleiben können.