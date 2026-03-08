Um 9.58 Uhr am Samstagmorgen schrillt auf den Handys in Dubai erneut ein Luftalarm. Iran fliegt einen neuen Angriff. Der Flughafen, vor dem Iran-Krieg einer der geschäftigsten der Welt, setzt seinen Betrieb für Stunden aus. Die Regierung der Emirate spricht später auf X von einem „geringfügigen Zwischenfall“, nach einer Abfangaktion seien Trümmer herabgefallen. Später meldet das Medienzentrum der Regierung, dass ein pakistanischer Fahrer durch herabstürzende Geschossteile getötet wurde.