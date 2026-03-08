Hauptbeschäftigung Warten: Deutsche Urlauber in einem Hotel in Dubai.
Hauptbeschäftigung Warten: Deutsche Urlauber in einem Hotel in Dubai.
Hauptbeschäftigung Warten: Deutsche Urlauber in einem Hotel in Dubai.
Foto: SZ
Foto: SZ
Foto: SZ
Foto: SZ

Gestrandete Urlauber

„Wir sind jetzt Flüchtlinge“

Dubai galt vielen Urlaubern als friedliche Idylle im brodelnden Nahen Osten. Nun heulen hier die Sirenen, und Touristen wie Reiner und Sandra Ganzmann wollen nur noch weg. Nur, wie? Zwischen Hotellobby und Hilflosigkeit.

Hauptbeschäftigung Warten: Deutsche Urlauber in einem Hotel in Dubai.
Hauptbeschäftigung Warten: Deutsche Urlauber in einem Hotel in Dubai.
Hauptbeschäftigung Warten: Deutsche Urlauber in einem Hotel in Dubai.
Foto: SZ
Foto: SZ

Gestrandete Urlauber

„Wir sind jetzt Flüchtlinge“
Foto: SZ
Foto: SZ

Dubai galt vielen Urlaubern als friedliche Idylle im brodelnden Nahen Osten. Nun heulen hier die Sirenen, und Touristen wie Reiner und Sandra Ganzmann wollen nur noch weg. Nur, wie? Zwischen Hotellobby und Hilflosigkeit.

Von Sonja Zekri, Dubai
8. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Um 9.58 Uhr am Samstagmorgen schrillt auf den Handys in Dubai erneut ein Luftalarm. Iran fliegt einen neuen Angriff. Der Flughafen, vor dem Iran-Krieg einer der geschäftigsten der Welt, setzt seinen Betrieb für Stunden aus. Die Regierung der Emirate spricht später auf X von einem „geringfügigen Zwischenfall“, nach einer Abfangaktion seien Trümmer herabgefallen. Später meldet das Medienzentrum der Regierung, dass ein pakistanischer Fahrer durch herabstürzende Geschossteile getötet wurde.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.