Der Amtssitz des wichtigen Scheichs ist eher eine Burg als ein Gebetshaus. Es gibt eine Brücke und dicke Steinmauern. Hinter ihnen sitzt Yousef al-Jarbou, einer der drei Sheikh al-Aql, der Führer der Weisheit der Drusen in Syrien. Er sieht aus, wie man sich einen Scheich vorstellt: ein rundlich geschnittener herrlicher Bart, eine weiße Kappe, der Tarbusch, und ein weiser Blick. Hinter den Mauern seiner Festung in der Stadt Suweida sagt Yousef al-Jarbou: „Wir leben seit Hunderten Jahren in einer feindlichen Umgebung.“