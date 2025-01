Die Aufregung in der Ukraine ist gewaltig, seit bekannt wurde, dass 5000 Soldaten der Luftwaffe zur Infanterie abkommandiert werden. Denn an solchen Maßnahmen lässt sich ablesen, wie groß die Probleme an der Front gerade sind. Der Generalstab erklärte, man sei gezwungen, die Bodenbrigaden mit Soldaten aus anderen Teilstreitkräften zu verstärken. Schnell wurden aber Klagen von Technikern laut: Die Wartung von Kampfflugzeugen könne bald nicht mehr gewährleistet werden.