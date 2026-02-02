Drohnen

Wettrüsten der Himmelskrieger

Illustration: juho; Fotos: Pedro Pardo / AFP, Peter Kneffel/dpa
Illustration: juho; Fotos: Pedro Pardo / AFP, Peter Kneffel/dpa

Sie spionieren, überwachen, feuern Raketen oder werfen Bomben: Militärische Drohnen werden weltweit ständig weiterentwickelt – ebenso wie die Techniken zu ihrer Abwehr.

Von Sebastian Gierke (Text) und Julian Hosse (Infografik)
2. Februar 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Es war die schwerste Verletzung des Nato-Luftraumes seit der Gründung des Verteidigungsbündnisses vor 75 Jahren. Am 10. September 2025 waren mindestens zehn russische Drohnen in den Luftraum über Polen eingedrungen. Es war nicht der erste solche Vorfall. Und es blieb nicht der letzte. Unbekannte Drohnen wurden in den vergangenen Monaten über deutschen Flughäfen, Kraftwerken und Rüstungsunternehmen gesichtet. Oder in Dänemark. In Norwegen, Finnland, Italien, Frankreich, Slowenien, Rumänien, Belgien.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.