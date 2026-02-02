Es war die schwerste Verletzung des Nato-Luftraumes seit der Gründung des Verteidigungsbündnisses vor 75 Jahren. Am 10. September 2025 waren mindestens zehn russische Drohnen in den Luftraum über Polen eingedrungen. Es war nicht der erste solche Vorfall. Und es blieb nicht der letzte. Unbekannte Drohnen wurden in den vergangenen Monaten über deutschen Flughäfen, Kraftwerken und Rüstungsunternehmen gesichtet. Oder in Dänemark. In Norwegen, Finnland, Italien, Frankreich, Slowenien, Rumänien, Belgien.