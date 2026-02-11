Globaler Drogenhandel

Dieser Krieg ist verloren

Illustration: Lina Moreno/SZ; Fotos: Imago
Noch nie wurde so viel Kokain hergestellt und konsumiert wie derzeit. Über ein Geschäft, gegen das Polizei und Militär wenig Chancen haben – und das ganze Gesellschaften destabilisiert.

Von Matthias Kolb
11. Februar 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Die einen suchen den Rausch und entfliehen dem Alltag, die anderen betäuben ihre Schmerzen oder wollen besser im Job funktionieren. Die Motive sind unterschiedlich, aber sie haben eines zur Folge: Die globale Nachfrage nach Drogen steigt. Mit militärischen Mitteln, wie sie die USA nicht erst seit Donald Trump einsetzen, lässt sich der Schmuggel nicht stoppen – da sind sich Experten einig. Denn die Organisierte Kriminalität ist bestens organisiert und wird immer kreativer.

