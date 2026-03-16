Sie haben ihn nun also bestattet, in einem goldenen Sarg. Nemesio Oseguera Cervantes, genannt „El Mencho“, liegt auf dem Friedhof von Zapopan in der Nähe der mexikanischen Metropole Guadalajara. In einem kleinen Trauerzug geleiteten ihn seine Vertrauten Anfang März zum Grab, sie trugen schwarze Regenschirme und schwarze Sonnenbrillen. Mehrere Kleinlaster brachten riesige Blumengestecke, auf manchen prangte die Silhouette eines Hahns. Oseguera wurde auch der „Herr der Hähne“ genannt, wegen seiner Vorliebe für Hahnenkämpfe.