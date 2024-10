Immer dann, wenn Andrei Prodan sich aufmacht, Fremden das Wunder zu zeigen, geht er die Straße zum Sfântu-Gheorghe-Arm hinunter. Birken und Hibiskus wachsen hier in Mahmudia im Donaudelta. Prodan steigt in sein Motorboot und quert den südlichsten der drei Flussarme, in die sich der große Strom zuvor geteilt hat, der das Delta mit seiner verzweigten Mündung am Schwarzen Meer speist.