Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
USA
Politik mit Handschellen
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Foto: Jim Vondruska/REUTERS
USA
Politik mit Handschellen
24. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Von all den Versprechen, die Donald Trump im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtszeit gab, war vielleicht kein anderes so entscheidend: Er würde, hatte Trump angekündigt, „die Invasion von Einwanderern“ stoppen. Viele Beobachter führen seinen Wahlsieg auf diese Haltung bei der Migration zurück.