Foto: Jim Vondruska/REUTERS
Seit Donald Trumps ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, werden mehr als doppelt so viele Migranten festgenommen wie zuvor.

USA

Politik mit Handschellen

Von Vivien Götz und Max Fluder
24. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Von all den Versprechen, die Donald Trump im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtszeit gab, war vielleicht kein anderes so entscheidend: Er würde, hatte Trump angekündigt, „die Invasion von Einwanderern“ stoppen. Viele Beobachter führen seinen Wahlsieg auf diese Haltung bei der Migration zurück.

