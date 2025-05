Auf den ersten Blick sieht das Leben von Katia Beeden nicht aus, als böte es Anlass zur Flucht. Es wirkt eher wie ein Leben, das sich viele Menschen in Südafrika und auf der ganzen Welt wünschen würden. Sie wohnt in Fish Hoek, einem Vorort von Kapstadt, ganz oben am Hang. Vom Fenster im Wohnzimmer aus sieht sie die Berge der Kaphalbinsel und darüber den blauen Himmel. Mit dem Auto ist sie in fünf Minuten am Meer. Doch Beeden sagt: „Wenn ich könnte, würde ich mich heute ins Flugzeug setzen und nicht mehr wiederkommen.“