Die Air Force One war noch nicht lange in der Luft, da musste sie schon wieder umdrehen. Die Besatzung an Bord der Präsidentenmaschine stellte am Dienstagabend „ein kleines elektrisches Problem“ fest, sagte die Sprecherin von Donald Trump den mitreisenden Journalisten. Und so flog die Air Force One wieder zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews in der Nähe von Washington. Trump musste dort in eine kleinere Air Force One, eine Boeing 757, umsteigen. Erst nach dieser Panne konnte es losgehen Richtung Schweiz.