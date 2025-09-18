In den vergangenen Tagen wurde in Windsor und London große Mühe darauf verwendet, Donald Trump von der Realität abzuschotten. Der US-Präsident kam am Dienstagabend ins Vereinigte Königreich zum zweiten offiziellen Staatsbesuch, samt Gattin und einer Delegation wohlgesinnter Wirtschaftsbosse sowie dem Golfer Nick Faldo. Er ist der erste US-Präsident, dem die Ehre eines Staatsbesuchs inklusive royalen Zeremoniells zweimal zuteilwurde, was Trump, ganz seinem Naturell entsprechend, unablässig betonte.