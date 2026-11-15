Irgendwann am späten Abend reißt Elke Kahr eine Chipstüte auf. Es ist das erste Mal, dass man sie an diesem Tag essen sieht. Die Grazer Bürgermeisterin hat sich mit der Leiterin des Sozialamts getroffen, sie hat mit Verantwortlichen der Polizei gesprochen und sich über Drogenkonsum im Volksgarten informiert. Vor allem aber saß sie fast fünf Stunden im Foyer des Bildungszentrums ihrer Partei und empfing Menschen, die in ihre Sprechstunde wollten.