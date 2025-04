Wie sich in Deutschland die Kriminalität verändert? Fahnder führen darüber Monat für Monat akribisch Buch. Polizeiliche Kriminalstatistik heißt die Datenbank, in der jede erfasste Straftat und jeder Verdächtige aufgelistet werden. In den vergangenen Jahren bewegte sich die Kurve immer weiter steil nach oben. Zwar ist dieser Trend gestoppt. Auf 5,8 Millionen Straftaten kommen die Fahnder für 2024 – knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr.