Der Nebel liegt noch über der Stadt, als Jörn Enderlein die Gitterstufen seiner Lokomotive hochsteigt. „Das ist die Amelie“, sagt er. Amelie ist siebzehn Meter lang, leistet 1800 Kilowatt und steht an diesem Morgen bereit für eine Art Expedition durch München. Der Spediteur Jörn Enderlein will zeigen, wie es um die Bahninfrastruktur in seiner Stadt steht. Nicht gut, könnte man gleich schon mal spoilern. Aber allzu lang kann er die Spannung ohnehin nicht am Köcheln halten.