Vielleicht muss man sich einmal in die Busse des Schienenersatzverkehrs setzen und die gesamte Strecke abfahren, 74 Kilometer zwischen Frankfurt und Mannheim, 20 Bahnhöfe, um zu verstehen, was sich die Bahn mit dieser Baustelle vorgenommen hat. In Lampertheim in Südhessen ruckelt eine Stopfmaschine Schotter unter die Schwellen. Gut zwanzig Kilometer weiter nördlich in Gernsheim fliegen Helikopter Pfosten für die Schallschutzwände heran. Und noch etwas weiter nördlich in Walldorf reißen Bagger den Bahnsteig zwischen Gleis 2 und 3 heraus. Alles gleichzeitig.