Wohin führt der rasante Abbau der Demokratie in den USA? Der deutsche Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller kennt die Vereinigten Staaten gut, er lehrt seit 20 Jahren an der Princeton University. Müller erklärt, weshalb der Widerstand gegen Donald Trump bislang so zaghaft ausfällt – und welche Bedrohung im Dunstkreis des US-Präsidenten lauert.