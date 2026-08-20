Manchmal stellt Pablo Himmelspach sich vor, dass die Bäume zu ihm sprechen. Die Kiefern, der Ahorn, die Robinien. Seit mehr als hundert Jahren rauschen sie oben auf dem Demminer Sandberg, was könnten sie alles erzählen. Von den Kavalleristen der Preußischen Armee, die von hier aus in den Ersten Weltkrieg ritten. Von den Verzweifelten, die sich im Mai 1945 an tief sitzenden Ästen erhängten, im Schein der brennenden Stadt. Von den Sommerfilmtagen auf der Waldbühne, als es noch zwei deutsche Staaten gab und zwischen den Bänken kein Unkraut.