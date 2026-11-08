Mag sein, dass er das alte Gemäuer nur deshalb betreten kann, weil er zwischen sich und diese Räume längst eine Grenze gezogen hat, vor zehn Jahren schon. Bevor ihm das gelungen war, hat er am ganzen Leib gezittert. Hat gescheut wie ein Pferd, kam nicht durchs Tor. Nur weil ihn jemand unterhakte, nur weil er Beruhigungsmittel nahm, schaffte er es schließlich hinein. Und heute? „Das ganze Gebäude hat mit mir nichts mehr zu tun“, sagt Michael Teupel im Eingang zur Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle an der Saale, „es riecht anders. Es roch damals nach Folter, nach Urin. Es roch nach Tod.“