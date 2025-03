Wahre Freundschaft zeigt sich in schwierigen Zeiten, heißt es. Aber was, wenn plötzlich gar nicht mehr klar ist, wer die Freundin wirklich ist? Die „Claudia“, mit der sie sich in der brasilianischen Kulturszene Berlins angefreundet hat? Die sie kannte, oder besser: zu kennen glaubte. Die Tänzerin, die ihren Hund liebte und so gern spazieren ging. Und dann auf einmal Daniela, die mutmaßliche Terroristin. Es sei schwer für sie, das zusammenzubringen, sagt die Frau, die anonym bleiben will, aus Sorge, in die ganze Sache reingezogen zu werden.