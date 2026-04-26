Er hat sich die schwarze Kapuze seiner Winterjacke über den Kopf gezogen. Hofgang, eine Stunde draußen im Nasskalten statt in seiner Zelle. U-Haft, zehn Quadratmeter, das Fenster vergittert. Er ist sechzehn Jahre alt, wartet auf seinen Gerichtstermin, und da steht auf einmal dieser Typ im Knast, den er von draußen kennt, der ihn zum Boxen gebracht hat, der an ihn geglaubt hat: Daniel Magel. In Jogginghose, Hoodie und dicker Jacke fällt der 43-Jährige hier kaum auf. Nur dass Daniel Magel wieder aus dem Knast darf, wenn er seinen Job gemacht hat. Die Jungs bleiben.