Woraus besteht das Damascus Dossier?

Das Damascus Dossier ist ein Datensatz, der sich in zwei große Blöcke teilt. Zum einen umfasst er mehr als 60 000 vertrauliche Dokumente aus den Jahren 1994 bis 2024, die aus verschiedenen Abteilungen des syrischen Geheimdienstapparats stammen. Bei den Dokumenten handelt es sich unter anderem um Dienstanweisungen, Protokolle von Sitzungen, um abgehörte Telefonate, Einsatzpläne sowie Totenscheine.

Außerdem sind mehr als 70 000 Fotos enthalten. Diese Bilder zeigen unter anderem die Leichen von 10 212 Häftlingen, die in Geheimdienstgefängnissen, Militärkrankenhäusern und Haftanstalten der Militärpolizei zu Tode gekommen sind.

Die Fotos und Dokumente erlauben einen Einblick in die Bürokratie des Schreckens, mit der das Assad-Regime die eigene Bevölkerung unterdrückt und kontrolliert hat, sowie freiheitliche Bestrebungen in Syrien verhindern wollte. Die Daten zeigen, wie unverfroren das Regime des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad sein brutales Vorgehen geplant und wie akribisch es die eigenen Verbrechen dokumentiert hat.

Anfragen der Recherchegruppe an die ehemalige syrische Regierung blieben unbeantwortet.