Um über den Tag zu sprechen, an dem es kein Zurück mehr gab, kommt Hasan Jawish an einem Septemberabend in die Lounge eines Münchner Hotels. Jawish stammt aus Syrien, er trägt einen grau melierten Bart, Karohemd und Jeans. Vor 13 Jahren trug er Uniform. Als Baschar al-Assad den Befehl gab, die Proteste im Land brutal niederzuschlagen, war Hasan Jawish Oberstleutnant in Syriens Armee, ein Techniker der Luftwaffe.