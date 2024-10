Wir waren noch Kinder

Sie erinnert sich noch an den weißen Kittel des Doktors. An die Liege in der Mitte des Raums, dahinter eine Ziegelwand. „Und neben mir stand eine Krankenschwester.“ Während sie spricht, tastet Naja Lyberth mit beiden Händen in der Luft, so als müsse sie die Krankenschwester im eigenen Gedächtnisnebel erst wieder genau verorten.