Foto: Niels P. Jørgensen
Foto: Niels P. Jørgensen
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue
Gebäude 9241
Foto: Niels P. Jørgensen
Foto: Niels P. Jørgensen
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue
Gebäude 9241
28. November 2025 | Lesezeit: 21 Min.
Das Haus hat keine Anschrift, keinen Namen. Nur eine Nummer. Hinter dem Haus wächst ein Wäldchen, dahinter plätschert im Morgennebel die Würm. Ein Zaun umgibt das Gelände, auf dem die Natur seit Jahrzehnten die Relikte vergangener Zeiten überwuchert. Das Haus liegt im hintersten Winkel eines Hochsicherheitsgebiets der Polizei, am Rand der Stadt Dachau.