Foto: Niels P. Jørgensen
Foto: Niels P. Jørgensen
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue
Schon mal von den Dachauer Prozessen gehört?






Anders als bei den Nürnberger Prozessen standen hier zwischen 1945 und 1948 nicht die Hauptkriegsverbrecher, sondern gewöhnliche Deutsche vor Gericht.

Fast 2000 SS-Männer, KZ-Täter und NS-Ärzte wurden angeklagt. Heute lagert die Polizei im ehemaligen Gerichtssaal Partyzelte. Ein Besuch im Abstellraum der Geschichte.

Gebäude 9241

Von Thomas Radlmaier und Jessica Schober
28. November 2025 | Lesezeit: 21 Min.

Das Haus hat keine Anschrift, keinen Namen. Nur eine Nummer. Hinter dem Haus wächst ein Wäldchen, dahinter plätschert im Morgennebel die Würm. Ein Zaun umgibt das Gelände, auf dem die Natur seit Jahrzehnten die Relikte vergangener Zeiten überwuchert. Das Haus liegt im hintersten Winkel eines Hochsicherheitsgebiets der Polizei, am Rand der Stadt Dachau.

