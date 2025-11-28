Das Haus hat keine Anschrift, keinen Namen. Nur eine Nummer. Hinter dem Haus wächst ein Wäldchen, dahinter plätschert im Morgennebel die Würm. Ein Zaun umgibt das Gelände, auf dem die Natur seit Jahrzehnten die Relikte vergangener Zeiten überwuchert. Das Haus liegt im hintersten Winkel eines Hochsicherheitsgebiets der Polizei, am Rand der Stadt Dachau.