Land unter

Vom Weggehen hält Lilly Teafa so viel wie von Kohlekraftwerken und Benzinmotoren, ziemlich wenig also. Sie war schon häufiger weg von Tuvalu, ihrem winzigen Heimatinselstaat im Pazifik. Ein Jahr in Australien als Schülerin, zwei Jahre in Vanuatu während ihres Jura-Studiums. Später ist sie als Aktivistin für Klimaschutz um die Welt gereist, Arabien, Afrika, Europa. Immer hat sie Tuvalu vermisst, den Frieden dort, die Menschen, den Wind in den Palmen, das Rauschen des Meeres. Und auch wenn das Salzwasser wegen des steigenden Meeresspiegels mittlerweile immer häufiger durch den porösen Boden von Funafuti dringt – sie wird hier nicht weggehen.