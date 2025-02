In der Innenstadt von Potsdam fährt ein gelber FDP-Bus vor. Christian Lindner steigt aus und lächelt breit. Über dem schwarzen Rollkragenpullover trägt er einen mitternachtsblauen Mantel, einen Schal hat er sich auch übergeworfen. Es gibt bessere Bedingungen für Auftritte unter freiem Himmel als an diesem Januartag in Potsdam – drei Grad, immer wieder schieben sich Wolken vor die Sonne. Nur wenige Passanten sind zu sehen, der typische FDP-Wähler sitzt wohl im Büro. „Ein Wahlkampf für Skiunterwäsche“, sagt Lindner.