Schatten der Vergangenheit

Sie waren eine Clique von vier Männern, die sich Mitte der Nullerjahre an der Algarveküste in Portugal mit wenig Geld ein vielleicht nicht gutes, aber zumindest sonniges Leben machten: Christian B., Manfred S., Helge B. und Michael T. Mal kellnerten sie, mal verkauften sie Drogen, mal klauten sie Diesel und Solarpaneele. Und wenn sie wussten, dass ein Haus unbewacht war, dann schauten sie, ob sie darin etwas Brauchbares finden konnten. Deswegen schauten Manfred S. und Helge B. im Frühjahr 2006 auch im Häuschen ihres Kumpels Christian B. in Praia da Luz vorbei. Sie wussten ja, dass Christian B. gemeinsam mit Michael T. im Knast saß, erwischt beim Dieseldiebstahl.