Das muss gefeiert werden

Propagandavideos zeigen die bunt leuchtenden Skylines von Chinas Megametropolen. Sie gewähren Einblick in Fabriken, in denen die Arbeiter von Roboterarmen ersetzt wurden, und zeigen Drohnen, die über Reisfelder steuern. Am Horizont glitzern Solarpaneele und Windräder. Von „75 Jahren Fortschritt“ ist die Rede, kurz vor dem Jahrestag der Gründung der Volksrepublik am Dienstag. Für die KP ist ihre Herrschaft eine Erfolgsstory. Sie erzählt vom großen Wiederaufstieg einer Nation mit immer „neuen Höhepunkten“, Rückschläge haben keinen Platz in dieser Erzählung. Chinas Herrscher besaßen immer das Talent, die Geschichte, wenn nötig, vor den Augen der Menschen umzuschreiben.