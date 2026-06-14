So weit Pekings Auge reicht

Vor Fujian hält 2024 ein Mann die Flagge Chinas hoch, am Horizont sind taiwanische Inseln zu sehen.
Foto: Greg Baker/AFP
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Vor Fujian hält 2024 ein Mann die Flagge Chinas hoch, am Horizont sind taiwanische Inseln zu sehen.
Vor Fujian hält 2024 ein Mann die Flagge Chinas hoch, am Horizont sind taiwanische Inseln zu sehen.

Für die chinesische Führung war, ist und wird Taiwan immer ein Teil Chinas sein. In Fujian, wo China der demokratisch regierten Insel am nächsten kommt, wird schon Kindern eingetrichtert, dass man „durch Blut und Familie“ verbunden sei. Und wenn die Taiwaner das anders sehen?

Von Lea Sahay
14. Juni 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Runter, runter, die Fensterblende geschlossen lassen.“ Fast schon panisch huscht die Flugbegleiterin durch die Kabine. Das Flugzeug sinkt bereits, Anflug auf Quanzhou, eine Millionenstadt an der Südostküste Chinas. Ein Passagier hat den Sichtschutz ein paar Zentimeter hochgeschoben, Sonnenlicht fällt in die Kabine. Kurz zuvor hatte die Crew gewarnt: Der Flughafen werde auch militärisch genutzt. Fotografieren verboten. Filmen verboten. Was da draußen zu sehen ist, soll niemand sehen.

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