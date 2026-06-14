So weit Pekings Auge reicht
14. Juni 2026 | Lesezeit: 11 Min.
Runter, runter, die Fensterblende geschlossen lassen.“ Fast schon panisch huscht die Flugbegleiterin durch die Kabine. Das Flugzeug sinkt bereits, Anflug auf Quanzhou, eine Millionenstadt an der Südostküste Chinas. Ein Passagier hat den Sichtschutz ein paar Zentimeter hochgeschoben, Sonnenlicht fällt in die Kabine. Kurz zuvor hatte die Crew gewarnt: Der Flughafen werde auch militärisch genutzt. Fotografieren verboten. Filmen verboten. Was da draußen zu sehen ist, soll niemand sehen.