China will Meer

Kein Land befischt die Ozeane der Welt so intensiv wie China. 

Eine Spurensuche von Südchina bis nach Mosambik – wo die Menschen sich fragen, wo all die Fische hin sind.

China will Meer

Kein Land befischt die Ozeane der Welt so intensiv wie China. 

Eine Spurensuche von Südchina bis nach Mosambik – wo die Menschen sich fragen, wo all die Fische hin sind.

Von Paul Munzinger und Lea Sahay (Text); Peter M. Hoffmann (Illustrationen)
24. April 2026 | Lesezeit: 24 Min.

Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als sich ein weißer Lastwagen durch die Gassen des Huangsha-Fischmarkts in Guangzhou schiebt. Neben ihm knattern Motorroller vorbei, beladen mit Kisten und Körben, in denen Krabben in Netzen zappeln. Es riecht nach Salzwasser, Muscheln, Diesel. Auf dem feuchten Boden liegen ausgekratzte Austern, Fischschuppen, zerschnittene Styroporboxen. Die Temperatur beträgt um fünf Uhr morgens bereits 30 Grad.

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