Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als sich ein weißer Lastwagen durch die Gassen des Huangsha-Fischmarkts in Guangzhou schiebt. Neben ihm knattern Motorroller vorbei, beladen mit Kisten und Körben, in denen Krabben in Netzen zappeln. Es riecht nach Salzwasser, Muscheln, Diesel. Auf dem feuchten Boden liegen ausgekratzte Austern, Fischschuppen, zerschnittene Styroporboxen. Die Temperatur beträgt um fünf Uhr morgens bereits 30 Grad.