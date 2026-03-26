Was hier geschieht, entscheidet über Energiepreise weltweit: die Straße von Hormus. Durch sie exportieren Tanker rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls, etwa 20 bis 21 Millionen Barrel pro Tag. Wird dieser Weg blockiert, droht die Welt aus den Fugen zu geraten. Werden zudem, wie im US-israelischen Krieg gegen Iran, zentrale Energieanlagen der Region angegriffen, trifft das keine Region so unmittelbar wie Ostasien, eine der wichtigsten Industrieregionen der Welt.