Mann vor einem Bürogebäude in Peking, 2024.
Foto: Wang Zhao/AFP
Die Aussortierten

In Peking gibt es jetzt Büros, in denen niemand wirklich arbeitet. Für ein paar Euro am Tag mieten sich Menschen einen Schreibtisch, um so zu tun, als hätten sie einen Job. Warum in Chinas vermeintlichem Wirtschaftsboom so viele auf der Strecke bleiben.

Foto: Wang Zhao/AFP
Foto: Wang Zhao/AFP
Von Lea Sahay
25. August 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Es ist fünf Minuten nach neun, als ein junger Mann mit Basthut, Brille und Kopfhörern im zweiten Stock eines unscheinbaren Gebäudes im Industriegebiet im Süden Pekings eine Glastür aufschließt. Den Zahlencode hat er kurz zuvor „vom Chef“ aufs Handy bekommen. Im Türgriff steckt ein Paket, er nimmt es heraus, zieht die Tür auf und sagt leise und eigentlich mehr zu sich selbst: „Fangen wir an zu arbeiten.“

