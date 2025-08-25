Foto: Wang Zhao/AFP
Die Aussortierten
Die Aussortierten
25. August 2025 | Lesezeit: 12 Min.
Es ist fünf Minuten nach neun, als ein junger Mann mit Basthut, Brille und Kopfhörern im zweiten Stock eines unscheinbaren Gebäudes im Industriegebiet im Süden Pekings eine Glastür aufschließt. Den Zahlencode hat er kurz zuvor „vom Chef“ aufs Handy bekommen. Im Türgriff steckt ein Paket, er nimmt es heraus, zieht die Tür auf und sagt leise und eigentlich mehr zu sich selbst: „Fangen wir an zu arbeiten.“