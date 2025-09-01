Foto: Johannes Neudecker/Johannes Neudecker/dpa
Foto: Tingshu Wang/REUTERS
Foto: GREG BAKER/AFP
Historisches Gedenken
Pekings neue Erzählung vom Krieg
1. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Zwei Lampions an einem Holzpfahl kündigen das Grauen an. Das erste steigt in die Höhe, als die japanischen Bomber in Hankou bei Wuhan starten, zwei Flugstunden entfernt. Menschen reißen ihre Kinder an sich, rennen los, stolpern durch die schmalen Gassen. Eine Stunde später wird das zweite Lampion gehisst, das Zeichen, dass der Angriff unmittelbar bevorsteht.