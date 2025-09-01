Foto: Johannes Neudecker/Johannes Neudecker/dpa
Foto: Tingshu Wang/REUTERS
Ein Festwagen mit einem riesigen Porträt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Nationalfeiertag am 1. Oktober 2019 in Peking.
Foto: GREG BAKER/AFP
Historisches Gedenken

Pekings neue Erzählung vom Krieg

China feiert am Mittwoch das Ende des Krieges vor 80 Jahren mit der größten Militärparade seiner Geschichte. Dabei rückt die Kommunistische Partei ihren eigenen Anteil am Sieg über Japan in den Mittelpunkt. 

Wie Präsident Xi das Gedenken nutzt, um Chinas Selbstwahrnehmung zu verändern.

Historisches Gedenken

Pekings neue Erzählung vom Krieg
China feiert am Mittwoch das Ende des Krieges vor 80 Jahren mit der größten Militärparade seiner Geschichte. Dabei rückt die Kommunistische Partei ihren eigenen Anteil am Sieg über Japan in den Mittelpunkt. 

Wie Präsident Xi das Gedenken nutzt, um Chinas Selbstwahrnehmung zu verändern.

Von Lea Sahay
1. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Zwei Lampions an einem Holzpfahl kündigen das Grauen an. Das erste steigt in die Höhe, als die japanischen Bomber in Hankou bei Wuhan starten, zwei Flugstunden entfernt. Menschen reißen ihre Kinder an sich, rennen los, stolpern durch die schmalen Gassen. Eine Stunde später wird das zweite Lampion gehisst, das Zeichen, dass der Angriff unmittelbar bevorsteht. 

