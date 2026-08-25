Nur ein bisschen Geduld noch, geht gleich los hier, sagt Ulrich Thomas im Quedlinburger „Kaiserhof“. Ob die Gäste nicht noch ein Stück nach vorn rücken mögen? Gut sechzig Leute sind an diesem warmen Augustabend zum CDU-Bürgerdialog in die Welterbestadt im Harz gekommen, mehr als zweihundert Stühle stehen in Reihen zu beiden Seiten eines Mittelgangs im Kaisersaal. Oben auf dem Podium sind die Plätze für vier CDU-Direktkandidaten und für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hergerichtet, den Hauptredner des Abends. Motto: „Den Harz stärker machen – nur mit uns!“