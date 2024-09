Rostfraß am Brückenzug C

Das Brückendrama von Dresden ist noch nicht zu Ende. Messungen des Technischen Hilfswerks (THW) an der Carolabrücke, die Dresdens Neustadt und die Altstadt verbindet, haben ergeben, dass sich die Reste des Brückenzugs C minimal absenken. „Es ist letztendlich eine Frage der Zeit, dass diese Brücke noch weiter einstürzt“, sagte der Sprecher der Dresdner Feuerwehr, Michael Klahre, am frühen Mittwochnachmittag. Die Überreste müssten deshalb so schnell wie möglich kontrolliert abgerissen werden.