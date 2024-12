Das Ende des Narko-Staates

Früher wäre die Frage schon ein Verbrechen gewesen, die Antwort ein noch schlimmeres. Ob er zufällig den Weg zur Captagon-Fabrik kenne, fragt man den Bauern am Wegesrand in Douma, einem Vorort von Damaskus. Noch vor wenigen Wochen wäre ein solches Gespräch undenkbar gewesen, hätte die Beteiligten in Lebensgefahr gebracht, womöglich. Jetzt sagt der freundliche Herr: Ja, klar, Captagon, immer den Hügel hoch.