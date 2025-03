Da stehen sie, in einer gut gegen Einbruch gesicherten Halle in einem Industriegebiet nördlich von Hamburg. Die genaue Adresse soll geheim bleiben. Wie ein harzig duftender Wald füllen sie den fünf Meter hohen Raum, den man nicht mit Straßenschuhen betreten darf und in dem es schwül ist – 25,3 Grad bei 69 Prozent Luftfeuchtigkeit. 450 Pflanzen der Gattung Hanf wachsen hier, umsorgt wie Säuglinge, wissenschaftlicher Name: Cannabis.