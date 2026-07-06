Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
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Kann dieser Mann England retten?

Unter Keir Starmer ging es gefühlt nur abwärts mit Großbritannien. Aber in der Labour-Partei haben sie jetzt einen, der alles richten soll: Andy Burnham – cool, sympathisch, bodenständig. Von der Last, ein Hoffnungsträger zu sein.

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Kann dieser Mann England retten?
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Unter Keir Starmer ging es gefühlt nur abwärts mit Großbritannien. Aber in der Labour-Partei haben sie jetzt einen, der alles richten soll: Andy Burnham – cool, sympathisch, bodenständig. Von der Last, ein Hoffnungsträger zu sein.

Von Martin Wittmann
6. Juli 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Manchester Innenstadt, ein Mann steht in der gottverdammten Hitze und preist den Herrn. Uns alle habe der Allmächtige mit seiner Liebe beschenkt, ruft er in den Strom der Spazierenden hinein, die hier von Perlenketten bis Pizzaketten alles finden, was eine Einkaufsstraße so ausmacht. Sie kaufen tragbare Ventilatoren ein, trinken Matcha Latte oder sind angereist, um sich die Stadt anzusehen, die bald als Vorbild dienen soll für das ganze Vereinigte Königreich.

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