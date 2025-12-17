So viele Freiwillige braucht die Bundeswehr wirklich

Bald ist es also so weit: Von 2026 an bekommen alle Deutschen zum 18. Geburtstag einen Fragebogen der Bundeswehr. Die Frauen können ihn ignorieren, die Männer aber müssen ihn beantworten. Und Letztere müssen dann bald auch wieder zur Musterung. Die Bundesregierung hofft, dass sich dadurch wieder mehr junge Menschen freiwillig für den Bundeswehrdienst entscheiden. Dafür bieten sie Wehrdienstleistenden mit mindestens 2600 Euro brutto einen deutlich höheren Monatslohn, als es in anderen Freiwilligendiensten üblich ist. Wer länger als ein Jahr bleibt, bekommt sogar Zuschüsse zum Führerschein.

